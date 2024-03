Nordhausen. Ein Mann soll sich laut Polizei betrunken ans Steuer gesetzt und einen Unfall verursacht haben. Die Trunkenheitsfahrt hat noch weitere Konsequenzen.

Ein betrunkener Mann soll in Nordhausen einen Autounfall verursacht, geflüchtet und den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben. Eine Zeugin habe zunächst beobachtet, wie der 46-Jährige mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen gestoßen war und davon fuhr, teilte die Polizei am Samstag mit. Die alarmierten Beamten fanden den Mann in seiner Wohnung. Ein Atemalkoholtest habe 1,76 Promille ergeben. Als der Mann am Freitag in ein Krankenhaus gebracht wurde, sei er aggressiv geworden. Er habe eine Polizistin beleidigt und den Hitlergruß gezeigt.

