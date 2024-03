Meiningen. In Meiningen hat es eine geplante Auseinandersetzung zwischen Mädchen im Teenager-Alter gegeben. Die Prügelei wurde zuvor öffentlich beworben.

Zeugen meldeten am Freitag der Polizei in Meiningen, dass es am späten Nachmittag zu einer geplanten Auseinandersetzung zwischen zwei weiblichen Jugendlichen im Bereich des Meininger Schloßparks kommen soll. Durch umfangreiche Ermittlungen konnten die betreffenden Personen durch die Polizei teilweise bekannt gemacht und der Sachverhalt mit den Erziehungsberechtigten besprochen werden. Da zuvor über soziale Medien die geplante Auseinandersetzung beworben wurde, kamen am späten Nachmittag rund 100 jugendliche Schaulustige im Schloßpark zusammen, um das Aufeinandertreffen der beiden Mädchen zu verfolgen.

Die alarmierte Polizei konnte vor Ort zunächst für Ruhe sorgen und die Anwesenden zum Verlassen des Schloßparks bewegen. Allerdings verlagerte sich das Geschehen nur auf den Meininger Marktplatz. Hier kam es schließlich gegen 17.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 13- und einer 14-Jährigen. Die zahlreich anwesenden Jugendlichen filmten die beiden dabei mit ihren Smartphones, aber niemand von ihnen griff, um das Geschehen zu verhindern oder zu beenden.

Laut Polizei verletzte sich keiner der beiden Mädchen ernsthaft. Jedoch wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter dem Aktenzeichen ST/0063182/2024 entgegen.

