Wernshausen. Bei Säuberungsarbeiten an einem Wehr haben Arbeiter eine tote Person in der Werra gefunden. Umgehend wurde die Polizei informiert. Wer der Tote ist, ist derzeit unklar.

In der Werra bei Wernshausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist am Vormittag eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wurde der Tote kurz hinter einem Wehr entdeckt. Arbeiter, die gerade mit Säuberungsarbeiten beschäftigt waren, informierten die Polizei.

Die Feuerwehr barg den leblosen, männlichen Körper. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Aktuell ist unklar, um wen es sich bei der Leiche handelt. Auch die Todesumstände sind unbekannt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red