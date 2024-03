Sömmerda. In Sömmerda wurde ein 27-Jähriger brutal überfallen. Die Polizei konnte bereits sieben der insgesamt elf Täter ermitteln.

Bereits am Freitag wurde in Sömmerda ein Mann zusammengeschlagen und ausgeraubt.. Wie die Polizei am Montag informierte, habe eine Gruppe dem 27-Jährigen auf einem Tankstellengelände aufgelauert. Als das Opfer eintraf, schlugen und traten gleich mehrere Männer auf ihn ein. Weitere standen dabei Schmiere.

Noch während sie auf ihr Opfer einschlugen, hätten die Schläger eine Musikbox und einen Laptop von ihm geraubt. Anschließend hätten die insgesamt elf Angreifer den Mann vom Gelände gejagt und verschwanden. Die Polizei führte eine Spurensicherung am Tatort durch und fahndete nach den Tätern. Dabei wurden auch Wohnungen und ein Garten durchsucht. Sieben der Täter seien bereits ermittelt worden . Einer wurde vorläufig festgenommen, kam aber später laut Polizei wieder auf freien Fuß. Ob sich die mutmaßlichen Täter und das Opfer kannten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

