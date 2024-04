Haselbach. Ein Autofahrer hat bei Sonneberg die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Am Porsche entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro.

Bei einem Unfall ist am Samstag ein 40-jähriger Porsche-Fahrer im Landkreis Sonneberg schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, fuhr der Mann von Haselbach in Richtung Vorwerk. In einer Linkskurve kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Bordsteinkante. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand.

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt. Am Porsche entstand Totalschaden in Höhe von 150.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red