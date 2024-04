Nordhausen. Im Landkreis Nordhausen hat die Polizei alle Hände voll zu tun. An nur einem Tag kam es zu elf Unfällen.

Am Freitag kam es im Lankreis Nordhausen zu insgesamt els Verkehrsunfällen, glücklicherweise alle ohne Personenschaden.

Wie die Polizei am Samstag informierte, gab es am Morgen einen „Spiegelklatscher“ zwischen zwei sich entgegenkommenden LKW auf der Straße zwischen Woffleben und Niedersachswerfen. Einer der beiden Unfallbeteiligten sei einfach weitergefahren. Am LKW des des Fahrers, der den Unfall der Polizei meldete entstand ein Schaden in Höhe von 350 Euro.

Gegen 10.30 Uhr meldete eine 39-jährige Autofahrerin aus Bleicherode der Polizei eine weitere Verkehrsunfallflucht mit. Ihr Auto war in der Zeit von 6 Uhr bis 10.30 Uhr in der Hauptstraße in Bleicherode abgestellt und wurde beschädigt. Durch den unbekannten Verursacher entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Abschluss der Unfallserie bildete gegen 20.20 Uhr ein Wildunfall auf der Straße zwsischen Wolkramshausen und Nohra. Dabei sei ein Autofahrer mit einem Reh kollidiert, welches an der Unfallstelle verendete. Am Auto entstand Sachschaden.

