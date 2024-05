Rastenberg. Im Landkreis Sömmerda wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Autofahrer leistete erste Hilfe.

Bei einem Unfall im Landkreis Sömmerda wurde am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe der 53-Jährige auf der Landstraße zwischen Rastenberg und Kreuzhohle aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer.

Glücklicherweise bemerkte ein 35-jähriger Autofahrer den Verunglückten und leistete Erste Hilfe. Ein Hubschrauber brachte ihn schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Mororrad war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Straße war zwischenzeitlich voll gesperrt.

