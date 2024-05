Eisenach. Bei einem Unfall in Eisenach mit einem Multicar wurde die Autofahrerin verletzt.

Am Dienstagvormittag kam es in Eisenach an der Bundesstraße 84 zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei soll der 37-jährige Fahrer eines Hako Multicars beim Überqueren der Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten Mitsubishi übersehen haben.

Die 40-jährige Fahrerin wurde bei der Kollision verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mitsubishi musste abgeschleppt und die Straße zweitweise gesperrt werden.

