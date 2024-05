Arnstadt. Ein Rettungshubschrauber landete Dienstagmorgen an einer großen Kreuzung in Arnstadt.

Eine 60-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Wachsenburgallee in Arnstadt lebensbedrohlich verletzt worden. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes von der Wachsenburgallee in die Turn-Vater-Jahn-Straße einbiegen und habe offenbar die Fußgängerin übersehen, als diese die Straße querte. Für die Bergung und Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. Die Polizei zog einen Ein Unfallgutachter hinzu.

red