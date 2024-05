Innerhalb weniger Tage wurden am Auto einer jungen Frau gleich zweimal die Bremskabel durchtrennt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zweimal innerhalb weniger Tage sind am Auto einer jungen Frau in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) die Bremskabel im Radkasten durchtrennt worden. Zunächst sei dies in der Nacht zum vergangenen Donnerstag passiert, am Sonntag dann erneut, teilte die Polizei mit.

Die Frau hatte das Auto vor ihrer Wohnung am Herrenberg geparkt, sie bemerkte die Manipulation den Angaben zufolge jeweils unmittelbar bei Fahrtantritt. Die Taten geschahen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und zwischen dem frühen Sonntagmorgen und Sonntagmittag, diesmal auf der anderen Fahrzeugseite.

Die Polizei geht von einer Wiederholungstat aus. Sie ermittelt wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt etwa 3000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Telefon 03693-591-0 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

Flugunfall: Ultraleichtflieger überschlägt sich bei Bruchlandung Bruchlandung auf dem Sonderlandeplatz Nordhausen-Bielen: Am Sonntagvormittag überschlug sich ein Ultraleichtflugzeug vom Typ CT Supersport (sog. Hochdecker) beim Landeanflug. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Die Maschine soll auf der dortigen Rasenpiste aufgesetzt haben, dann ins Wippen geraten sein und nochmals abgehoben haben. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Beim erneuten Aufsetzen soll das Bugrad weggebrochen sein und die Maschine sich daraufhin überschlagen haben. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel An Bord befanden sich ein 57-jähriger Pilot, der offenbar länger nicht geflogen war und seine Lizenz auffrischen wollte, und ein Fluglehrer (74). © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Beide kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden an der Maschine wird auf 70.000 Euro geschätzt. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Der Flugplatz wurde gesperrt, Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Kripo ermittelt zur Unglücksursache. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Der Flugplatz mit der Kennung EDAO ist für Motorflugzeuge und Hubschrauber bis 5700 Kilogramm sowie für Motorsegler, Segelflugzeuge und Ultraleichtflugzeuge zugelassen. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Er wird vom Fliegerclub Nordhausen am Harz e.V. betrieben und besteht seit mehr als 60 Jahren. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel Weitere Bilder vom Flugunfall. © Silvio Dietzel | Silvio Dietzel 1 / 19

red