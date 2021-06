Drei Verletzte und fast 200.000 Euro Schaden bei Unfällen auf Thüringer Autobahnen

Schleifreisen. Lokale Unwetter haben auf den Thüringer Autobahnen für mehrere Unfälle gesorgt, bei denen drei Personen verletzt wurden.

Am Dienstag kam es ab den Nachmittagsstunden auf den Thüringer Autobahnen infolge von lokalen Gewittern zu insgesamt zehn Verkehrsunfällen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei drei Personen leicht verletzt.

Bei den Unfällen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 197.500 Euro. Es kam zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen aufgrund der Reinigungs- und Bergungsarbeiten.

In allen Fällen war die Unfallursache unangepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Auch in den kommenden Tagen ist mit lokalen Gewittern zu rechnen. Die Autobahnpolizei Thüringen appelliert in diesem Zusammenhang an alle Fahrzeugführer, die Geschwindigkeit entsprechend anzupassen und vorausschauend zu fahren.