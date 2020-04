Neuhaus am Rennweg. Kollegen rufen Polizei, als er sie mit einer Schere bedroht.

Mann geht in Neuhaus am Rennweg unter Drogen auf Arbeit

Offenbar unter Drogen stehend kam ein 32-Jähriger am Donnerstagmorgen auf Arbeit in Neuhaus. Dort schrie er herum und wollte die Örtlichkeit, auf Bitten seiner Kollegen, nicht verlassen. Stattdessen fuchtelte er mit einer Schere umher, verletzte aber niemanden, heißt es in der Polizeimeldung.

Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Sie stellte fest, dass er bereits polizeibekannt war und zudem unter Drogen stand. Eine freiwillige Kontrolle in seiner Wohnung zeigte, dass er dort mehrere Drogen aufbewahrte.

Der Mann konnte Donnerstagabend, nachdem sich sein Zustand verbessert hatte, aus dem Gewahrsam entlassen werden. Gegen ihn laufen nun mehrere Anzeigen.

