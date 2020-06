Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ohne Führerschein, unter Drogen, keinen TÜV - Autofahrer in Heiligenstadt gestoppt

Laut Polizeimeldung landeten Beamte am Mittwochabend "einen wahren Volltreffer" bei der Kontrolle eines 35-Jährigen in der Robert-Bosch-Straße. Der Mann war mit einem VW-Polo unterwegs, der keine TÜV-Plakette am Kennzeichen hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und eigentlich ein Taxi in Göttingen darauf angemeldet war.

Der Polo war bereits im Januar außer Betrieb gesetzt worden. Die Polizei klärt noch, ob er als gestohlen gemeldet ist.

Zudem lag gegen den Fahrer ein Haftbefehl vor und er stand unter Drogeneinfluss. Einen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrere Delikte gegen den Mann.

weitere Polizeimeldungen:

Verkohlte Eier lösen nächtlichen Feuerwehreinsatz in Sondershausen aus

Saalfeld: 32-Jähriger rastet aus und zerschlägt Tür und Treppengeländer mit Axt

Streit über Qualität von Betäubungsmitteln eskaliert in Saalfeld