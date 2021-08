Zweijähriger am Sonntagmorgen allein in Erfurt unterwegs

Erfurt. Nur mit Schuhen, Windel und T-Shirt bekleidet machte sich in Erfurt ein Zweijähriger auf, seine Oma zu besuchen. Die Polizei brachte den Ausreißer wieder nach Hause.

Während seine Sorgebeauftragte noch schlief, machte sich ein zweijähriger Junge am frühen Sonntagmorgen in der Krämpfervorstadt in Erfurt auf, seine Oma zu besuchen. Mit Schuhen, Windel und T-Shirt bekleidet, schaffte es der Stepke, die Wohnungstür zu öffnen und machte sich auf, zu seiner seiner etwa 300 Meter entfernt wohnenden Oma, informierte die Polizei.

Auf dem Gehweg einer vielbefahrenen Straße wurde ein Passant glücklicherweise auf den kleinen Mann aufmerksam und informierte die Polizei. Die Beamten schafften es, dem Knirps seinen Namen zu entlocken, so dass sein Elternhaus ermittelt und er dort wieder hingebracht werden konnte.

