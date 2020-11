Böllerverbot zu Silvester?

Feuerwerk in der Silvesternacht 2019 über dem Jenaer Stadtzentrum, fotografiert vom Landgrafen aus.

Erfurt. In Thüringen findet sich für diese Idee der Berliner Grünen nur wenig Gegenliebe

Auf recht verhaltene Resonanz unter Thüringern stößt die Idee eines generellen Böller-Verbots an Silvester. Strikte Befürworter fanden sich in einer adhoc-Umfrage unserer Zeitung nicht. In Berlin hatten die Grünen mit Blick auf die Corona-Infektionslage gefordert, neben großen Partys auch das Feuerwerk zu verbieten. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach sich ebenfalls gegen Böller und Raketen aus.