Weimar. Noch sechs Covid-19-Patienten gibt es in der Region Weimar.

Keine neuen Infektionen in Stadt und Landkreis

Keine Neuinfektionen, das melden die Gesundheitsämter der Stadt Weimar und des Kreises Weimarer Land am Himmelfahrtstag. In Stadt und Kreis gibt es noch jeweils drei akut Kranke. Von den 141 (68/73) Corona-Patienten seit Pandemiebeginn sind 131 (65/66) genesen, vier Menschen starben. Aktuell befinden sich 69 Personen in Quarantäne (52/17). mb