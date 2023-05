Thüringer Ärztin bleibt Vize der Bundesärztekammer

Erfurt. Die Bundesärztekammer wird auch in den kommenden Jahren mit von einer Thüringer Ärztin geführt. Vize-Posten waren umkämpft.

Ellen Lundershausen bleibt Vize-Präsidentin der Bundesärztekammer (BÄK). Die Erfurterin, die vor wenigen Tagen 72 Jahre alt wurde, erhielt beim 127. Deutschen Ärztetag in Essen 168 von 168 gültigen Stimmen. Insgesamt waren 248 Stimmen abgegeben worden, 35 davon ungültig, 45 enthielten sich. Lundershausen bleibt eine von zwei Stellvertreterinnen von Klaus Reinhardt, der als BÄK-Präsident für weitere vier Jahre im Amt bestätigt wurde. Der zweite Vizeposten ging an Susanne Johna. Die 58-jährige arbeitet als Oberärztin für Krankenhaushygiene am St. Josefs-Hospital in Rüdesheim und ist seit 2019 1. Vorsitzende des Marburger Bundes Bundesverband.

BÄK-Posten waren heiß umkämpft

Zu den Wahlen waren mehrere Kandidaten angetreten. Ursprünglich hatte Johna sich zunächst um das Präsidentenamt beworben, war aber gegen Reinhardt knapp gescheitert. Erst danach hatte sie sich überraschend für einen der Vize-Posten beworben. Der bisherige Vize Günther Matheis und Mitbewerber Erik Bodendieck zogen ihre Kandidaturen schlussendlich zurück.

Lundershausen gegen Kommerzialisierung

Ellen Lundershausen arbeitet seit 1991 in Erfurt als niedergelassene HNO-Ärztin. Seit 2015 ist sie Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, tritt aber in diesem Jahr nicht wieder an. Nach ihrer Wahl in Essen rief sie die Ärzteschaft zur Geschlossenheit auf. „Wir müssen füreinander einstehen. Gemeinsam sind wir aktiver Gegner der Kommerzialisierung. Krankenhäuser gehören nicht an die Börse und Praxen nicht in die Hände von Investmentfonds. Wir Ärztinnen und Ärzte sind ausschließlich unseren Patientinnen und Patienten verpflichtet“, erklärte sie.