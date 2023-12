Abschied beim Regionalverbund Thüringer Wald: Sturm führt nun allein

Meiningen Regionalverbund Thüringer Wald: Ein Ahornbaum für die ausscheidende Geschäftsführerin Marietta Schlütter. Vermarktung der WM-Sportstätten im Blick

2010 hatte sie ihr Amt angetreten, nun am 31. Dezember, gibt Marietta Schlütter ihren Posten als Geschäftsführerin des Regionalverbunds Thüringer Wald auf. Die Zella-Mehliserin, die mit der Kulturregion Wartburg, der Aktivregion Rennsteig und der Naturregion Unesco Biosphärenreservat drei Produktmarken ins Leben gerufen hat, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Regionalverbunds im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen wurde sie am Donnerstag offiziell verabschiedet. Das Team überraschte sie mit einem großen Ahornbaum, der eine Plakette mit ihrem Namen tragen und an einem ihrer liebsten Aussichtspunkte im Thüringer Wald, der Plänckners Aussicht am Südhang des Großen Beerbergs, gepflanzt wird. „Von dort wünschen wir ihr stets einen klaren Blick auf das Geleistete und auf ihre Region des Herzens“, sagte Antonia Sturm, die nun alleinige Geschäftsführerin ist. Seit vergangenen Sommer hatten die beiden Frauen die Geschicke des Regionalverbunds gemeinsam geleitet.

Zwei Wegewarte ausgezeichnet

Neben der Verabschiedung erfolgte die Auszeichnung für die Wegewarte Dirk Fischer, der im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aktiv ist, und für Tilo Freiboth, der seit mehr als 50 Jahren Mitglied in der Bergrettung Ruhla ist. „Sie sorgen dafür, dass die Qualität der Wege stimmt, dass sie gut ausgeschildert sind und dass die Wanderer gerne wiederkommen“, so Sturm.

Förderbescheid von 1,4 Millionen Euro

Der Regionalverbund Thüringer Wald e.V. hat in diesem Jahr das Weihnachtsland am Rennsteig weiterentwickelt, ein Wanderkompetenzzentren gegründet sowie Wege neu zertifiziert. Im kommenden Jahr beteiligt sich der Verbund an der Kampagne „Jedem seine Burg“ der Thüringer Tourismus GmbH, er möchte zudem den Mountainbike-Sport in der Region vorantreiben. Und nicht zuletzt nimmt eine vom Regionalverbund geführte Projektstelle die touristische Vermarktung der Oberhofer Sportstätten nach den erfolgreichen Rodel- und Biathlon-Weltmeisterschaften in den Blick. Thüringens Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller hat dem Regionalverbund einen Förderbescheid in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro übergeben, davon 700.000 Euro für 2024 und 700.000 für 2025.

