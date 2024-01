Erfurt. Der Prozess um einen mutmaßlichen Auftragsmord vor 20 Jahren startet turbulent ins neue Jahr. Unklar ist, warum die Akten der Anwälte nicht mit denen des Gerichts übereinstimmen.

Im Auftragsmord-Prozess am Landgericht Erfurt haben Verteidiger die Absetzung der geplanten Vernehmung des polizeilichen Ermittlungsführers angeregt. Zur Begründung wird darauf verwiesen, dass dieser bei seinen Ausführungen Wertungen abgeben werde, wodurch beispielsweise die Schöffen beeinflusst werden könnten. Denn im Gegensatz zu den Berufsrichtern würden diese die Ermittlungsakten nicht kennen. Die Verteidigung eines der Angeklagten spricht von einer „Kontaminierung der Beweisaufnahme“.

Gericht will Vernehmung des Ermittlungsführers bedenken

Das Gericht betonte, dass die Kammer die vorgetragenen Argumente bedenken werde, äußerte sich aber noch nicht zu einer Entscheidung. Mit der Vernehmung des Ermittlungsführers sollten sich die Prozessbeteiligten einen Überblick über das langwierige und komplexe Verfahren verschaffen können.

Verwertungswiderspruch wegen eingesetzter verdeckter Ermittler und Vertrauenspersonen gefordert

Eine weitere Verteidigerin kündigt für den Fall der Vernehmung des Ermittlungsführers vor Gericht einen umfassenden Verwertungswiderspruch an. Dieser betreffe vor allem den Einsatz von verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen. Laut Gericht sei bisher noch nicht geklärt, ob und wie diese im Verfahren befragt werden können.

Staatsanwaltschaft teilt Bedenken der Verteidigung nicht

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass sie die Bedenken der Verteidigung nicht teile und daher auch keine schriftliche Stellungnahme abgeben werde. Die Sachleitung im Prozess liege beim Gericht.

Eigentlich sollte es am Dienstagnachmittag ein ruhiger Verhandlungstag vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt werden. Denn der Termin war vor allem anberaumt worden, um nach den Feiertagen zu Weihnachten und zum Jahreswechsel die Frist von maximal drei Wochen Unterbrechung einzuhalten.

Anwälte kritisieren strafbares pornografisches Foto in den übersandten Akten

Doch beim geplanten Einführen von Tatortfotos in den Prozess stellte sich heraus, dass die Akten der Verteidiger nicht mit denen der Kammer übereinstimmen. Der Grund dafür ließ sich nicht klären. Zudem wurde bekannt, dass die an die Verteidigung übersandten Akten in einem Fall ein strafbares pornografisches Foto enthalten hatten. Das ist deshalb aus Sicht der Anwälte problematisch, weil auch die Angeklagten ein Recht auf Akteneinsicht haben, die ihnen auf speziellen Laptops im Gefängnis gewährt wird.

Die vier Angeklagten sollen sich für einen vor 20 Jahren in Schöten bei Apolda begangenen Auftragsmord verantworten. Laut Anklage war der in Scheidung lebende Ehemann der Auftraggeber, um seine Frau, Doreen Sch., töten zu lassen. Der heute 61-Jährige soll dafür insgesamt 30.000 Euro gezahlt haben. Die anderen drei Angeklagten sollen gemeinsam die Tat verübt haben.