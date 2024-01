Obrhof. Mehrere Lifte im Thüringer Wald öffnen. Aber Langläufer müssen sich noch gedulden: Für eine Präparierung der Loipen fehlt Naturschnee.

Was war für ein toller Start in die Wintersaison am ersten Dezember-Wochenende! Da war der Thüringer Wald flächendeckend in Weiß gehüllt, mit bis zu einem halben Meter Schnee. Doch seit etwa drei Wochen musste auch im Mittelgebirge der Wintersport wegen Plusgraden und Regen ruhen. Nun gibt es zumindest teilweise wieder einen Neustart.