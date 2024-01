Erfurt. Ihr Schutzengel musste Schwerstarbeit leisten: Als Michelle Günther aus Dosdorf durch einen australischen Nationalpark wanderte, schlug binnen weniger Minuten das Wetter um.

So hatte sich Michelle Günther aus Dosdorf bei Arnstadt den Start ihres Australien-Jahres nicht vorgestellt – bei einer Wanderung wurde die 24-Jährige vom Blitz getroffen und glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am 13. Dezember des vergangenen Jahres war sie in Sydney angekommen, nach dem absolvierten Jura-Studium in Jena ist ein Work-and-Travel-Jahr in Australien und Neuseeland geplant. Dabei suchen sich junge Leute in fremden Ländern Gelegenheitsjobs, um damit ihre Auszeit zu finanzieren. Nach dem Jahreswechsel entschied sich Michelle Günther für einen Ausflug, es sollte mit Freunden in die Blue Mountains gehen, einem Gebirge voller Eukalyptusbäume im Bundesstaat New South Wales, zwei Stunden westlich von Sydney. Ein feiner Nebel aus verdunstetem Eukalyptusöl sorgt für den blauen Schimmer, der den Blue Mountains ihren Namen gab.

1000 Stufen am Hang entlang

„Der Nationalpark ist weltberühmt, alle Touristen, die in Sydney sind, fahren für ein oder zwei Tage in die Blue Mountains“, erklärt Michelle Günther am Telefon. „Dafür muss man kein Abenteurer sein, auch Familien mit Kindern sind auf den meist bequemen Wanderwegen zu den Aussichtspunkten unterwegs.“ Einer davon ist der Echo Point. Von hier aus haben die Besucher einen faszinierenden Panoramablick über die Landschaft. Eine gigantische Treppe mit fast 1000 Stufen führt vom Tal hinauf zu dem Plateau. „Der Giant Stairway ist der berühmteste Wanderweg durch das Gebiet“ – deswegen hatten auch Michelle Günther und ihre Freunde diese Route gewählt.

„Die Treppe geht ziemlich steil direkt am Hang nach oben, die Stufen und Geländer sind teilweise aus Holz, teilweise aber auch aus Metall“ – uns das sollte ihnen zum Verhängnis werden. „Als wir uns auf den Weg nach oben machten, zogen am bislang blauen Himmel erst ein paar Wolken auf, dann verdunkelten sie binnen weniger Minuten die Sonne und ließen urplötzlich einen Sturzregen auf uns niederprasseln“, erinnert sich die Thüringerin. „Natürlich hatten wir am Morgen die Wetter-Vorhersage angeschaut, sie versprach Sonnenschein, blauen Himmel und 30 Grad Celsius.“ So war es auch bis zu dem Moment, in dem die Gruppe die Metalltreppe erklomm.

Binnen weniger Augenblicke schlug das Wetter um

„Es regnete, als ob man unter einer Dusche stand. Das Wasser kam uns auf den kleinen Stufen wie ein Bach entgegen.“ Doch noch war die Laune gut, Michelle Günther filmte sich beim beschwerlichen Aufstieg. Das kurze Video zeigt sie fröhlich mit kurzem Shirt und klatschnassen Haaren, als es plötzlich wuchtig donnert, man hört einen kurzen, trockenen Knall, einen hellen Schrei, sieht verwackelte Handy-Bilder im Fallen – und die Wanderer am Boden liegen.

Keine zwei Meter neben der Gruppe, zu der auch eine Familie gehörte, ist ein Blitz in den Hang eingeschlagen. „Ich habe den elektrischen Schlag am ganzen Körper gespürt, habe grelles Licht und Rauch gesehen und bin umgefallen“, erinnert sich Michelle. Noch während die Gruppe überlegt, was sie jetzt machen soll, schlägt erneut ein Blitz in den Hang, wieder spüren die jungen Leute den elektrischen Schlag. Sie entscheiden sich für den Aufstieg zum Parkplatz, dort sind die rettenden Autos, dort ist das Besucherzentrum. Panisch rennen die Wanderer die steile Treppe empor, stürzen, spüren weitere Blitzschläge, ehe sie das Besucherzentrum erreichen. „Als ich realisiert habe, dass wir in Sicherheit sind, bin ich zusammengebrochen.“

An diesem Hang der steinernen „Three Sisters“ führt die berühmte Treppe „Giant Stairway“ (riesige Treppe) mit knapp 1000 Stufen aus dem Tal heraus nach oben. © Michelle Günther

Doch die Mitarbeiter reagieren professionell, leisten Erste Hilfe, alarmieren den Rettungsdienst, der Michelle und ihre Freundin in ein nahes Krankenhaus bringt. Dort befürchten die Ärzte einen Herzinfarkt, untersuchen die jungen Frauen und registrieren bei ihnen Verbrennungen an Finger, Arm und Fuß sowie Verletzungen des Gehörs durch den lauten Knall. Herz und Augen sollen künftig regelmäßig untersucht werden, raten die Mediziner.

Die schreckliche Erinnerung bleibt

Selbst australische Medien berichten über das Unglück. „Ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass so etwas passieren kann“, sagt Michelle rückblickend. „Es war echt ein mieses Gefühl: bei Gewitter auf einer Metalltreppe hocken. In diesem Moment habe ich wirklich gedacht, dass ich jeden Augenblick sterben werde.“

Auch wenn glücklicherweise kein körperlicher Schaden aufgetreten ist, bleibt die schreckliche Erinnerung. „Laute, schlagartige Geräusche machen mir derzeit noch Angst. Als gestern jemand im Bus seinen Sitz verstellte und es dabei einen Knall gab, habe ich sofort am ganzen Körper gezittert.“

Das Erlebnis hat auch ihre Reiseplanung verändert: Statt die lebendige Ostküste Australiens zu erkunden, will sich Michelle ein paar Tage bei Freunden in Melbourne zurückziehen, statt durch Wälder zu streifen, will sie lieber in den Städten und an den Stränden bleiben, als Kellnerin in Cafés jobben. „Ich bin so froh, dass ich das überlebt habe.“

