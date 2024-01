Die Freude der Thüringer am Lottospiel ist ungebrochen. Mit einer neuen App soll die Abgabe der Tipps in diesem Jahr noch leichter werden. Von den Spieleinnahmen profitieren auch gemeinnützige Projekte.

In Thüringen hat es im vergangenen Jahr drei Lotto-Millionäre gegeben. Der höchste Gewinn wurde 2023 mit rund 8,4 Millionen Euro Ende Oktober für einen in Nordthüringen abgegebenen Tippschein ausgeschüttet, wie Lotto Thüringen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Seit dem Bestehen von Lotto Thüringen 1991 konnten damit 92 Millionäre beglückwünscht werden. Insgesamt wurden vergangenes Jahr rund 85 Millionen Euro an großen und kleinen Gewinnen an Spieler im Freistaat ausgezahlt.

Die beliebteste Lotterie im Freistaat sei nach wie vor 6aus49. Der Klassiker bescherte auch im vergangenen Jahr einigen Glückspilzen hohe Gewinnauszahlungen. Es sei aber auch ein merklich gestiegenes Interesse der Tipper am Eurojackpot spürbar, hieß es. Mit zehn Großgewinnen ab 100.000 Euro seien Thüringer bei dieser europäischen Lotterie im vergangenen Jahr sehr erfolgreich gewesen.

Immer mehr Spieler füllen Tippscheine online aus

Favorit bei den Thüringer Spielern bleibe die Tippabgabe in den rund 680 Lotto-Annahmestellen im Freistaat. Zunehmend mehr Lotto-Spieler füllten ihre Tippscheine aber auch online aus. Lotto Thüringen hat nach eigenen Angaben seinen Umsatz im Internet 2023 im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent auf 14,8 Millionen Euro gesteigert. Derzeit entwickele Lotto Thüringen eine App, mit der ab diesem Frühjahr die Tipps auch direkt vom Handy abgegeben werden könnten.

Der Glücksspielanbieter weist nach eigenen Angaben für 2023 einen Umsatz von rund 179,3 Millionen Euro aus. Damit habe die Thüringer Staatslotterie die Erlöse im Vergleich zum Jahr zuvor um rund 2,8 Millionen Euro steigern können.

„Wir werden nicht nur als seriöses Glücksspielunternehmen wahrgenommen, sondern auch als Förderer der Kultur, Unterstützer sozialer Initiativen und Umweltprojekte sowie als fester Partner des Sports“, betonte Geschäftsführer Jochen Staschewski. Lotto Thüringen habe im vergangenen Jahr mit fast 63 Millionen Euro das Gemeinwohl unterstützt.

dpa