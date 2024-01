Jena. Am Jenaer Oberlandesgericht geht die Verhandlung um vier Mitglieder der mutmaßlich rechtsextremen Kampfsportgruppe in die nächste Runde. Brisante Telefonate und Chatverläufe geben Einblick in die ideologische Sicht der Angeklagten.

Der Prozess gegen vier mutmaßlich rechtsextreme Schläger der Gruppe „Knockout 51“ vor dem Oberlandesgericht in Jena steht vor einer Verlängerung. Richter Martin Giebel, er sitzt dem Senat vor, hat am Montag erklärt, dass bis Mai weitere Verhandlungstage terminiert worden seien. Ursprünglich sollte schon Ende März ein Urteil fallen. Mit der Ausweitung der Terminplanung will das Gericht schon jetzt sicherstellen, dass in dem Staatsschutzverfahren weiter verhandelt werden kann, ohne mit der Strafprozessordnung in Schwierigkeiten zu geraten. Denn die sieht Fortsetzungsverhandlungen innerhalb bestimmter Fristen vor.