Erfurt. Eine Schweizer Beamtin soll getarnt als Vertrauensperson „Sonja“ etwa ein Jahr lang ein Verhältnis zum Hauptangeklagten angebahnt haben.

Geht es nach der Verteidigung von Bernd S., dürften sämtliche Beweise gegen den Hauptangeklagten vor Gericht nicht verwendet werden. Grund sei vor allem der „rechtswidrige Einsatz“ der Vertrauensperson „Sonja“ und des verdeckten Ermittlers „Peter“ bei den Ermittlungen, um vom Angeklagten ein Geständnis zu erhalten. Verteidigerin Stefanie Ernst begründete am Freitag vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt etwas länger als eine Stunde die Forderung nach einem umfassenden Beweisverwertungsverbot im Prozess um den Auftragsmord an Doreen S. vor 20 Jahren in Schöten.