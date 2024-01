Suhl. Bei der Zusatzlotterie Super6 hat ein Thüringer gewonnen. Der Spieler kann sich über eine sechsstellige Summe freuen.

Die Thüringer Staatslotterie kann bereits den dritten Großgewinn im Jahr 2024 vermelden: In der Ziehung am Samstag wurde in der Zusatzlotterie SUPER 6 die Gewinnklasse 1 mit 100.000 Euro geknackt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zusätzlich habe der Gewinner noch dreimal die Gewinnklasse 8 in höhe von 9,70 Euro erzielt. Damit summiere sich die Summe auf insgesamt 100.029,10 Euro. Der Spielschein wurde den Angaben zufolge online abgegeben. „Das Jahr geht großartig weiter für die Thüringer Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer“, so der Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie, Jochen Staschewski.

Thüringer Glückspilz gewinnt 2,4 Millionen im Lotto

Landesregierung kann knapp fünf Millionen Euro an Lottogeldern verteilen