Berlin. Die Aussteller aus Thüringen auf der Messe „Grüne Woche“ in Berlin sind mit der Resonanz bisher zufrieden. Am gemeinsamen Stand findet man auch Sachen, die so gar nicht typisch für die Region sind.

Noch bis Sonntag dauert die 88. Grüne Woche in Berlin. Auf der weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau werden bis dahin trotz Bauernprotesten rund 300.000 Besucher erwartet. Und die Thüringer Hoffnung ist, dass viele von ihnen auch den 1.900 Quadratmeter großen Thüringenstand in der Halle 20 wahrnehmen. An den bisherigen Tagen waren die 51 Aussteller aus dem Freistaat mit der Resonanz sehr zufrieden.

Landkreis Hildburghausen im Blickpunkt

„Thüringen präsentiert sich bestens als vielfältiges Genuss- und Erlebnisland“, so Agrarministerin Susanna Karawanskij (Die Linke). Unter dem Motto „Sagenhaftes Hildburghausen“ steht der südliche Landkreis in diesem Jahr im Mittelpunkt. Und das mit einem Hexenhaus, das ein übergroßes Spielzimmer ist. Ansonsten gibt es neben Klassikern wie Bier, Bratwurst und Klöße zahlreiche Produktinnovationen. Besonders gefragt waren bisher ein alkoholfreier Kräuterbitter aus Schleiz, Stutenmilch vom Gestüt in Meura, Rudolstädter Cocktails in recycelbaren Plastiktüten, veganes Griebenschmalz aus Erfurt und ein Tiefkühldöner.

Dessen Erfinder ist Mustafa Demirkürek aus Gera. Er sagt, dass es durch die Verschiedenartigkeit „ein unkalkulierbares Geschmacksergebnis“ beim Döner gibt. Außerdem nehmen nach seiner Erfahrung etwa 80 Prozent der Käufer diesen mit nach Hause. Das frische Produkt wird zwar in Alufolie verpackt, das verhindert aber nicht, „dass es dann labbrig oder lauwarm ist.“ Sein Dönerback, ein komplett geschlossener Döner mit allen bekannten Zutaten, ist nun in Supermärkten erhältlich - und derzeit in Berlin zu verköstigen.

Diskussion um das Grüne Herz hält an

Neben dem Probieren der Köstlichkeiten können die Besucher sich dort gleichzeitig über das Tourismusland Thüringen informieren. Doch diesbezüglich gibt es auch Kritik: Michael Brodführer, Bürgermeister von Bad Liebenstein, vermisst das traditionelle Markenzeichen – das Grüne Herz. Für dessen Wiederbelebung im gesamten Thüringen-Marketing setzt er sich seit langem vehement ein, das Wirtschaftsministerium hat das bisher jedoch abgelehnt.

Brodführer sagt: „Wenn wir national und international bei regionalen Produkten und im Tourismus erfolgreich sein wollen, müssen wir das Grüne Herz wieder ins Schaufenster stellen.“ Doch völlig negiert wird dieses nicht. Denn in der neuen Marketingkampagne des Landwirtschaftsministeriums unter dem Namen „Meine Region“ taucht es bildlich auf…