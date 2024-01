Suhl. Alpiner Wintersport im Thüringer Wald ist weiter möglich.

Nachdem der Thüringer Wald am Wochenende noch beste Wintersportmöglichkeiten geboten hat, sind diese durch den rasanten Temperaturanstieg deutlich weniger geworden. Die Loipen und Rodelhänge sind fast alle wieder abgetaut. Aber mit einer bis zu 150 Zentimeter dicken Kunstschneeschicht bieten die Skihänge in Oberhof, Schmiedefeld, Heubach und Steinach weiterhin sehr gute Bedingungen für alpines Vergnügen.

Zwergencup in Heubach

Die Lifte sind laut Regionalverbund Thüringer Wald täglich in Betrieb. Mit Flutlicht kann am Freitag und Samstag bis in die Abendstunden gefahren werden. In der Skiarea Heubach findet am Samstag ab 16.30 Uhr der Thüringer Zwergencup statt. In der Skiarena Silbersattel und der Winterwelt in Schmiedefeld ist zudem das Rodeln noch möglich.

Alle Wintersportinformationen täglich aktuell finden Sie auf winter.thueringer-wald.com oder in der kostenfreien Schnee-App des Thüringer Waldes.