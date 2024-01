Erfurt. Der Thüringer Haushalt wurde für den Flughafen in Erfurt seit 2012 mit 191 Millionen Euro belastet. Auch in diesem Jahr wird er mit über fünf Millionen subventioniert.

Die Kredite für den Ausbau des Flughafens Erfurt-Weimar sind durch das Land Thüringen komplett getilgt. Darüber informierte auf Anfrage das Thüringer Verkehrsministerium. Die Schulden wurden 1999 für den Ausbau des einzigen internationalen Flughafens im Freistaat aufgenommen. Seit 2012 bedeutete das eine Belastung für den Landeshaushalt von insgesamt rund 191 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch die Subventionen für den Flughafen. Sie haben in diesem Zeitraum mehr als 41 Millionen Euro betragen.

Subventionen 2024 über 5 Millionen Euro

Während die institutionellen Förderungen zwischen 2014 und 2018 stets unter 3 Millionen lagen, fielen sie 2023 mit 5,9 Millionen Euro so hoch wie nie aus. Und auch in diesem Jahr wird die 5-Millionen-Grenze mit 5,3 wieder überschritten. Danach, so der jetzige Stand, sinken die Zuschüsse teilweise deutlich. Sie betragen dann 4,45 Millionen Euro (2025), 3,6 (2026) und 2,65 (2027).

Das Infrastrukturministerium informiert darüber, dass damit die Einnahmen des Flughafens stärker steigen als die Ausgaben und sich der zukünftige Finanzbedarf reduzieren wird. „Ab diesem Jahr liegt der volkswirtschaftliche Nutzen aus dem Betrieb des Verkehrsflughafens deutlich über den Zuwendungen des Freistaats Thüringen“, so eine Sprecherin. Sie verweist darauf, dass der Flughafen Erfurt-Weimar – einer von 15 internationalen Airports in Deutschland und zu 95 Prozent Landeseigentum – wichtige Funktionen ausübt und erhebliche positive volkswirtschaftliche Effekte generiert. „Mehr als 1700 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon mehr als 500 direkt in Erfurt, sind mit dem Betrieb des Flughafens verbunden.“

Wir erwarten in diesem Jahr 170.000 Fluggäste, das sind rund 20 Prozent mehr als 2023. Gerd Stöwer

Bedeutung des Airports abseits des Tourismus

Gerd Stöwer, noch bis Ende März 2024 Flughafenchef, hebt die Bedeutung abseits des Tourismus hervor. „Der Flughafen ist für verschiedene Airlines vermehrt ein Wartungsstandort. Zudem finden täglich zahlreiche Fracht-, Ambulanz- und Geschäftsflüge statt.“ Durch die geringe touristische Auslastung – im aktuellen Winter-Flugplan gibt es nur drei Abflüge beziehungsweise Ankünfte (zweimal in die Türkei, einmal nach Ägypten) – wird die Notwendigkeit des Flughafens für Thüringen immer wieder in Zweifel gezogen. Auch weil Leipzig, Nürnberg, Frankfurt oder Berlin gut erreichbar sind und eine Vielzahl von Reisezielen anbieten.

Mallorca wieder im Sommerflugplan

2023 hatte der Flughafen Erfurt – Weimar mit dem Hauptziel Antalya/Türkei rund 138.000 Passagiere – ähnlich wie 2022. Für dieses Jahr wird eine deutliche Zunahme erwartet, auch weil Mallorca wieder im Sommerflugplan aufgenommen ist. Eurowings bietet diese Verbindung ab Ende März bis zu viermal pro Woche an.

