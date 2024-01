Erfurt. Inzwischen werden 7,7 Prozent der Agrarflächen in Thüringen ökologisch bewirtschaftet. Damit liegt der Freistaat dennoch unter dem Bundesdurchschnitt. In welchen Bereichen noch Luft nach oben ist.

In Thüringen steigt der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Nutzfläche. Sie liegt aktuell bei rund 60.000 Hektar. Das sind 7,7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, was eine leichte Erhöhung gegenüber der letzten Erhebung und einen Zuwachs von 82 Prozent seit 2015 bedeutet. Damals erfolgte der Start des Öko-Aktionsplanes, der bessere Rahmenbedingungen für bereits ökologisch wirtschaftende Betriebe als auch für Neueinsteiger schafft. Mit dem Aktionsplan soll die Entscheidung der Landwirte zu einer Umstellung von konventioneller auf ökologische Wirtschaftsweise erleichtert werden. Dabei geht es auch um die Sicherung von Arbeitsplätzen - vor allem in den ländlichen Räumen. Derzeit gibt es 840 Ökobetriebe in Thüringen.

Bundesdurchschnitt höher als in Thüringen

„Mit einer Förderung von fast 87 Millionen Euro ist es seit 2015 gelungen, die Bereitschaft der Agrarbetriebe zu erhöhen, auf Bio umzustellen“, so Ministerin Susanna Karawanskij. Thüringen liege bei der ökologisch bewirtschafteten Fläche, zu der Ackerland, Wiesen und Weiden gehören, aber noch unter dem Bundesdurchschnitt. Um das Ziel eines zweistelligen Anteils der ökologisch bewirtschafteten Fläche zu erreichen, „wollen wir insbesondere die Verarbeitungsstrukturen ausbauen, um die Wertschöpfung durch ökologische Produkte im Land zu sichern“, so die Linke-Politikerin.

Bio-Anteil in Schulen und Kitas ungenügend

Aus Sicht des Vereins Ökoherz sind noch mehr Geld und konkrete Maßnahmen für den Ökolandbau wichtig. Geschäftsleiterin Sara Flügel verweist als Beispiel auf die Außer-Haus-Verpflegung. „In verschiedensten Einrichtungen - Krankenhäuser, Behörden, Seniorenheime, Schulen und Kitas - ist der Bio-Anteil weiterhin sehr gering. In Thüringen gibt es keinen vorgeschriebenen Mindestanteil von Bio-Produkten in Kitas und Schulen, in anderen Bundesländern schon.“

Planungssicherheit für Bauern angemahnt

Der Verein war auch beim Tag der Landwirtschaft in Weimar-Holzdorf vertreten, wo die aktuelle Agrarpolitik ein viel diskutiertes Thema war. Reiko Wöllert, Geschäftsführer von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, sieht die Rücknahme der Streichung der KFZ-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft als ein „wichtiges Signal“ und erwartet, dass die geplante Kürzung der Dieselrückvergütung in dieser Form auch zurückgenommen wird. Für Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Die Grüne) haben die Proteste der vergangenen Wochen „eine wichtige Debatte zur Landwirtschaft belebt.“ Veränderungen, die für Umwelt- und Klimaschutz überall in der Gesellschaft anstehen, „brauchten dabei Augenmaß. Deshalb war ein abruptes Absenken der Subventionen falsch und der Kompromiss wichtig.“ Es gehe für die Bauern perspektivisch „um Planungssicherheit.“