Berlin. Während in vielen anderen Bundesländern bereits etliche Bahnhöfe mit kostenlosem WLAN ausgestattet sind, gibt es dieses Angebot in Ostdeutschland bislang kaum. Die deutschlandweiten Unterschiede sind riesig.

In den ostdeutschen Bundesländern steht Reisenden im Vergleich zu anderen Bundesländern an nur wenigen Bahnhöfen der Deutschen Bahn ein kostenfreies WLAN zur Verfügung. Das geht aus Zahlen des Interessenverbandes Allianz pro Schiene hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Demnach gab es 2023 in Sachsen acht Bahnhöfe mit kostenfreiem Internet, was zwei Prozent der Bahnhöfe in dem Bundesland ausmacht. In Sachsen-Anhalt waren es sechs Stationen (zwei Prozent der Bahnhöfe) und in Thüringen vier Stationen (ein Prozent).

Laut Allianz Pro Schiene hatte Hessen 2023 die meisten DB-Bahnhöfe mit kostenfreiem WLAN. Den Angaben zufolge waren es 299 Stationen. Schleswig-Holstein lag mit 101 Bahnhöfen auf Platz zwei und Hamburg auf Platz drei mit 52 Stationen. Schlusslichter waren Bremen und das Saarland mit jeweils einem Bahnhof.

Den höchsten Anteil von Bahnhöfen mit WLAN hatte Hamburg (90 Prozent), den niedrigsten Thüringen, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit jeweils ein Prozent. Der Bundesdurchschnitt lag bei elf Prozent.

dpa