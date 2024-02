Erfurt. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Nahverkehr stehen auch in Thüringen in einigen Regionen Busse und Bahnen am Freitag still. Das bringt Einschränkungen im Schüler- und Berufsverkehr mit sich.

In Thüringen kommt an diesem Freitag in einigen Regionen der öffentliche Nahverkehr zum Erliegen. Die Gewerkschaft Verdi hat in den laufenden Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen.

Diese Regionen sind betroffen:

Im Freistaat sind von den ganztägigen Arbeitsniederlegungen nach Gewerkschaftsangaben unter anderem die kommunalen Verkehrsunternehmen in Erfurt, Jena, Gera, Mühlhausen, Nordhausen, Weimar sowie im Saale-Holzland-Kreis, im Unstrut-Hainich-Kreis und im Kyffhäuserkreis betroffen.

Auf Fahrgäste kommen damit erhebliche Einschränkungen vor allem im Berufsverkehr zu. Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde für die Beschäftigten in Thüringen unter anderem eine Anhebung der Entgelte um monatlich 650 Euro, die Einführung von Zuschlägen bei Samstagsarbeit von 20 Prozent und die Erhöhung von Zulagen bei Schichtarbeit auf 100 Euro.

