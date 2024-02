Erfurt. Staatsanwaltschaft weist Vorwürfe der Verteidigung zurück und bekräftigt die Zulässigkeit der verdeckten Ermittlungsmaßnahmen

Ein Zeuge hat den mutmaßlichen Auftragsmord von Schöten bei Apolda beobachtet. Der heute 60-Jährige schilderte am Freitag der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt, wie er sich am zeitigen Morgen des 16. Januar 2004 von Doreen Sch. verabschiedet hatte. Sie sei dann mit ihrem VW Beatle die schmale Gasse hin zur Dorfstraße davongefahren, habe noch einmal gewunken. Er drehte sich um, in Richtung Haustür. Da will der Zeuge einen ersten Knall gehört haben.