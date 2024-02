Floh-Seligenthal . Ein mit sieben Personen besetzter Transporter ist bei Floh-Seligenthal mit einem Baum kollidiert. Bei dem Unfall wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Am Samstag gegen 8 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Tambach-Dietharz und Floh-Seligenthal. Wie die Polizei mitteilte, überholte der Fahrer eines Kleintransporters zwischen den Ortsteilen Nesselhof und Schnellbach ein anderes Fahrzeug und kam in der folgenden Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, besetzt mit sieben Personen, kollidierte frontal mit einem Baum.

Fahrer muss von Feuerwehr befreit werden

Der 22-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr befreit und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die weiteren Insassen, bei denen es sich um teilweise minderjährige junge Frauen und Männer handelte, wurden mitunter schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gruppe war auf Weg zu Sportwettkampf

Die Gruppe war auf dem Weg zu einem Sportwettkampf in Schmalkalden. Da der Fahrer angegeben hatte, dass die Bremsen des Kleinbusses nicht funktioniert hätten, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Ein Gutachter untersucht das Fahrzeug auf eventuelle technische Defekte. Am Fahrzeug selbst entstand Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Landstraße war für ca. zwei Stunden voll gesperrt.

