Masserberg/Oberhof. Hotels im Thüringer Wald sind in den Winterferien meist ungenügend gebucht. Eine Entscheidung über die Öffnung der letzten Skilifte fällt täglich.

Susanne Faber-Müller klingt traurig, fast ein wenig verzweifelt. Das Hotel „Am Rennsteig“ in Masserberg ist im Vergleich zu den Winterferien im Vorjahr nur zur Hälfte gebucht. Die Erklärung ist einfach und eindeutig zugleich. Der Schnee fehlt. Und das seit Wochen. „Immer wieder wird danach gefragt, ob welcher liegt, ob welcher kommt“, so die Leiterin. Wie in Masserberg, 780 Meter hoch gelegen, ist es häufig auch anderswo in den Unterkünften im Thüringer Wald. Beispielsweise in Neuhaus am Rennweg im Vier-Sterne-Boutique-Hotel „Schiefer Hof“. Dort sind ebenfalls gerade mal etwa fünfzig Prozent der Zimmer belegt.