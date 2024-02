Erfurt. Ein Kind wird geboren. Unmittelbar nach der Geburt soll das Baby komplett in ein Tuch gehüllt auf einen Balkon abgelegt worden sein. Nun steht die Mutter vor Gericht.

Eine Frau gebärt ein Kind allein in ihrer Wohnung und lässt das Baby auf ihrem Balkon liegen, später kommt das Neugeborene schwer unterkühlt ins Krankenhaus – das hat die Staatsanwaltschaft einer heute 40 Jahre alten Frau vor dem Landgericht Erfurt vorgeworfen. Die Beschuldigte aber habe eine Form der Schizophrenie, sagte die Staatsanwältin am Montag zum Verfahrensbeginn. Daher habe sie im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt. Im Verfahren soll geklärt werden, ob die Beschuldigte eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und daher in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen werden soll.