Jena. Im Vergleich zu DDR-Zeiten ist die Zahl der Obduktionen extrem gesunken. Eine Jenaer Rechtsmedizinerin sagt, manche nicht erkannte Tötung bleibe dadurch unentdeckt.

In Thüringen und Deutschland wird nach Einschätzung der Rechtsmediziner am Universitätsklinikum Jena (UKJ) zu wenig obduziert. Im Vergleich zu DDR-Zeiten seien die Zahlen „extrem gesunken“, sagt Gita Mall, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin am UKJ. Aber auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern seien die Zahlen sehr niedrig. Dadurch bleibe manche nicht erkannte Tötung unentdeckt.