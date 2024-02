Jena, Nordhausen, Bad Berka/Suhl. Der ADAC verweist auf Telemedizin, mehr Kompetenzen für Notfallsanitäter sowie regionales Unfall- und Wettergeschehen. Die DRF Luftrettung geht von normalen Schwankungen aus.

Der Rettungshubschrauber „Christoph 70“ des Automobilclubs ADAC ist im vergangenen Jahr deutlich weniger Einsätze geflogen. Insgesamt hob das auf dem Flugplatz Jena-Schöngleina stationierte Fluggerät 922mal ab. In den beiden Vorjahren waren es noch 1190 bzw. 1195 Flüge. Der Rückgang entspricht einem Minus von mehr als 20 Prozent. Die Einsatzhäufigkeit könne regional stark variieren und hänge sowohl ab vom Unfallgeschehen als auch von Wetterbedingungen, sagte ADAC-Sprecher Jochen Oesterle. „Neben normalen Einsatzschwankungen und wetterbedingten Flugausfällen spüren wir auch erste Auswirkungen der Mitte 2022 erweiterten Behandlungsbefugnisse für Notfallsanitäter sowie des zunehmenden Einsatzes von Telenotärzten. Ärzte im Hubschrauber werden dadurch weniger oft angefordert. Insgesamt sehen wir da einen positiven Trend gegen die Überlastung der Rettungsdienste sowie den weit verbreiteten Notarztmangel“, sagte Oesterle. Die Zahl der Fälle, in denen der Rettungshubschrauber bei einem Notfall das noch einzig verfügbare Rettungsmittel ist, nehme so ab.