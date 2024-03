Erfurt. Nach fünfjähriger Pause sind am 16. November in der Erfurter Messehalle wieder die beliebtesten Rocksongs der 60er- und 70er-Jahre zu hören. Der Vorverkauf beginnt am heutigen 2. März 2024.

Der Kult kommt zurück: am 16. November 2024 sind in der Erfurter Messehalle wieder die „Traumhits“ zu hören, diesmal die beliebtesten Rock-Songs der 60er- und 70er-Jahre. Freuen dürfen sich die Fans dieser Glam-Rock-Ära auf unvergessene und immer noch oft gespielte Kracher wie „Get it on“ von T-Rex, „Poor Boy“ von den Lords, „Come on and sing“ von der deutschen Band Rattles und die vielen Hits von Slade, etwa die Hymne „Far Far Away“ oder die Ballade „My oh My“. Am Samstag, 2. März 2024, beginnt der Vorverkauf für die mehrstündige Hit- und Partynacht unserer Zeitung. Wer sich vom frühen Vogel wecken lässt, kann mit den günstigen Early-Bird-Tickets sparen. Auch Abonnenten unserer Zeitung profitieren von einer Ermäßigung.

Bei den Traumhits 2024 in der Erfurter Messehalle dabei: „T-Rex“. © Barry Newby | Barry Newby

Schlaghosen und Plateausohlen

Nach fünfjähriger Pause wird damit Thüringens größte Live-Musik-Party unserer Zeitung fortgesetzt, Dutzende Kultbands und Stars vergangener Jahrzehnte haben im Rahmen dieser erfolgreichen Konzertreihe ihre „Traumhits“ präsentiert. „Wir freuen uns, diese so populäre Veranstaltung wieder zum Leben zu erwecken und das Flair dieser Jahre auf die Bühne zu bringen“, erklärt Michael Tallai, Geschäftsführer von Funke Medien Thüringen. „Gestartet als Traumzeit vor über zwanzig Jahren hatten sich die Traumhits als Thüringens beliebteste Eventreihe etabliert. Daran knüpfen wir nun wieder an und versprechen unseren Gästen erneut einen unvergesslichen Abend.“

Auch „The Lords“ spielen bei den Traumhits 2024 in Erfurt auf. © Tobias Prümm | Tobias Prümm

Der Erfurter Konzertagentur Appel & Rompf ist es gelungen, die besten Bands dieser Zeit für den Abend zu gewinnen und mit „Slade“, „T. Rex“, „The Troggs“, „The Rattles“ und „The Lords“ internationale und deutsche Publikumslieblinge nach Erfurt zu holen. Das verspricht wieder einen traumhaften Abend mit Schlaghosen, bunten Hemden und Plateausohlen.

Die „Rattles“ sind bei den Traumhits 2024 dabei. © Tanja Wilmsen | Tanja Wilmsen

Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen des Ticketshop Thüringen, per Mausklick auf www.traum-hits.de oder telefonisch unter 0361 / 227 5227.