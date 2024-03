Erfurt. Ein Lottospieler oder -spielerin aus dem Freistaat darf sich über einen Lottogewinn freuen. Sechs Richtige und die Superzahl brachten ihm oder ihr 15 Millionen Euro.

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Thüringen hat am Wochenende einen Millionengewinn abgeräumt. Wie Lotto Thüringen am Montag mitteilte, wurde der Jackpot der Gewinnklasse 1 geknackt. Somit geht ein Gewinn von sagenhaften 15.207.880,40 Euro in den Freistaat. Der Tipper oder die Tipperin hatte am Samstag alle sechs Zahlen sowie die passende Superzahl im Lotto „6 aus 49“ auf dem Spielschein, der in einer Annahmestelle in Mittelthüringen abgegeben wurde. Das glückte bundesweit sonst keinem Spieler, wie es weiter hieß. Durch zwei zusätzliche Gewinne in den Gewinnklassen 7 und 9 bekommt der Glückspilz sogar eine Gesamtgewinnsumme von 15.207.908,00 Euro aufs Konto überwiesen.

Es ist schon der sechste Großgewinn, bereits der zweite Neu-Millionär und der erste Mega-Jackpot im Jahr 2024, der nach Thüringen geht.

Weitere Glücksmomente

Gleich drei Glücksmomente hatte auch die Ziehung der Glücksspirale am Samstag zu bieten. Zweimal wurden bei der Sonderauslosung jeweils 5000 Euro in den Freistaat gelost. Die beiden Tipps wurden in Annahmestellen in Erfurt gespielt.

Zudem konnte eine Gewinnsumme von 10.000 Euro bei der Zusatzlotterie Die-Sieger-Chance nach Thüringen geholt werden. Der Spielschein wurde in einer Annahmestelle in Waltershausen abgegeben

red