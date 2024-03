Erfurt. Das Osterwochenende wartet am Samstag in Thüringen mit ungewöhnlich hohen Temperaturen auf. Am Sonntag könnte es den Meteorologen zufolge gewittern. Die Aussichten.

Der Samstag bringt viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Dann wird es aber wechselhaft. Die Prognose:

Das Osterwochenende soll am Samstag mit bis zu 24 Grad ungewöhnlich warm werden in Thüringen. Es gebe viel Sonne und nur nachmittags erste Quellwolken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Regnen soll es laut der Vorhersage nicht. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 24 Grad, im Bergland bei 17 bis 20 Grad. Nachts kühlt es bei geringer Bewölkung auf 8 bis 5 Grad ab.

Am Ostersonntag wird es laut DWD etwas ungemütlicher: Es wird wechselnd bewölkt, vereinzelt bilden sich schwache Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, im Bergland zwischen 12 und 16 Grad. Auch in der Nacht zum Montag ist es zunehmend bedeckt, bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen sinken, bei schwachem Wind, auf 8 bis 5 Grad.

Montag wird stürmisch

Der Ostermontag beginnt mit vielen Wolken. In der zweiten Tageshälfte kann etwas Regen dazukommen. Laut DWD wird es zudem stürmisch. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18, im Bergland 11 bis 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 7, im Bergland 7 bis 3 Grad. Es werden starke bis stürmische Böen aus Südwest erwartet. Auch in den Kammlagen kann es dann schwere Sturmböen geben.

dpa/red