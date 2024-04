Leipzig/Erfurt. Nach den Ostertagen erwartet die Menschen in Thüringen stürmisches Wetter mit milden Temperaturen. Die Aussichten für die kommenden Tage.

Nach den Ostertagen kommt ungemütliches Wetter auf die Menschen in Thüringen zu. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, weht am Dienstag bei maximal 11 bis 15 Grad ein mäßiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen. Nur im Südstau des Thüringer Waldes muss mit Niederschlägen gerechnet werden.

Am Mittwoch breitet sich von Westen her Regen aus, die Temperaturen liegen bei bis zu 14 Grad. Der Wind flaut laut DWD ab. Sturmböen gibt es dann nur in den Kammlagen. Der Vorhersage zufolge bleibt der Himmel auch am Donnerstag wolkenverhangen. Bei bis zu 16 Grad bleiben weitere Schauer nicht aus. Aber schon am Freitag ist Besserung in Sicht: Dann könnten laut DWD Höchstwerte von 19 bis 21 Grad erwartet werden.

