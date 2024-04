Erfurt. Thüringen steht ein sommerliches Wochenende bevor. Nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes gibt es viel Sonne und die Temperaturen nähern sich der 30-Grad-Marke.

Über die Osterfeiertage hat der Sommer in Thüringen mit Temperaturen über der 20-Grad-Marke schon mal einen kurzen Anlauf genommen. Nach den derzeitigen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es das kommende Wochenende jedoch richtig sommerlich.

Bis dahin bleibe das Wetter jedoch erst mal wechselhaft. So sei es laut DWD am Donnerstag noch stark bewölkt und es gebe hier und da etwas Regen. Am Nachmittag könne es Schauer geben, die vereinzelt in Gewitter übergehen können. Die Höchsttemperaturen liegen bei 17 Grad und in den Kammlagen des Thüringer Waldes könne es Sturmböen geben. Auch am Freitag sei es teils stark, teils locker bewölkt. Jeoch bleibe es niederschlagsfrei und die Temperaturen können bis auf 21 Grad klettern.

Sommerliches Wetter auch zum Wochenstart

Am Samstag werde es dann jedoch richtig sommerlich. Neben lockeren Wolkenfeldern soll es viel Sonne geben und die Höchsttemperaturen liegen bei 27 Grad. Dazu gebe es nur schwachen bis mäßigen Südwestwind. Ähnlich wird das Wetter auch am Sonntag. Auch hier prognostiziert der DWD viel Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis 27 Grad.

Laut der derzeitigen Langzeitprognose des DWD könnte sich diese Wetterlage auch noch zum Start in die nächste Woche halten. So soll sich auch am Montag und Dienstag die Sonne oft zeigen und die Höchsttemperaturen Temperaturen

Auch interessant