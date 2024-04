Erfurt. Ab Freitag, dem 12. April, sind die kostenlosen Anmeldungen zu unserem großen Familienfest am 1. Juni 2024 im Nationalpark Hainich möglich.

Im Naturpark Hainich findet am 1. Juni 2024, dem internationalen Kindertag, unser großes Klub-Familienfest statt. Rund um den Baumkronenpfad ist an diesem Tag viel los, von 10 bis 19 Uhr wartet auf unsere Leser ein tolles Programm mit vielen musikalischen Überraschungen und viel Spaß. So dürfen sich unsere kleinen Gäste auf Pittiplatsch und dessen Freunde, die originalen Figuren aus dem Fernsehen, freuen, auf Clown Hajo und den Kinderliederausdenker Käpt’n Zwulf. Für die großen Gäste sind die Schlagerkönigin Katharina Herz und Marco Sommer, der mit seiner Steirischen Harmonika für Stimmung sorgt, gebucht.

Unser Klub-Familienfest findet am 1. Juni 2024 im Naturpark Hainich statt. Rund um den Baumkronenpfad gibt es viel zu entdecken. © Funke Foto Service | Funke Foto Service

Neben der Bühnenshow von 13 bis 17.30 Uhr bietet der berühmte Baumkronenpfad die Gelegenheit, die Verbundenheit mit der Natur zu spüren und viele Entdeckungen zu machen. Bei einer Wanderung durch die Baumwipfel kann man eine faszinierende Aussicht auf das Unesco-Weltnaturerbe Nationalpark Hainich genießen und die Natur aus einem ganz anderen Blickwinkel erleben.

Katharina Herz, die Schlagerkönigin aus Ilmenau, kommt zu unserem Familienfest. © Funke Foto Service | Funke Foto Service

Kinder dürfen sich – dem Tag entsprechend – auf viele weitere Attraktionen freuen, etwa auf das Kinderschminken, auf Glitzertattoos und den Foto-Bus. Zudem können die kleinen Künstler Stoffbeutel bemalen und in einem kostenpflichtigen Workshop Teddybären basteln.

Clown Hajo kommt zu unserem Familienfest. © Funke Foto Service | Funke Foto Service

Zu den Klub-Vorteilen an diesem Tag gehören das kostenfreie Bühnen- und Rahmenprogramm sowie das kostenfreie Parken, ein Rabatt auf das Kombi- oder das Familienticket für den Baumkronenpfad in Höhe von 20 Prozent und ein Getränkerabatt in Höhe von zehn Prozent, jeweils bei Vorlage der KLUB-Karte.

Jeder Abonnent kann sich mit bis zu vier Begleitpersonen zur Veranstaltung anmelden. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind frei und müssen nicht als Begleitperson angegeben werden.

Die kostenlosen Tickets werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.

Anmeldung unter www.thueringer-allgemeine.de/familienfestwww.otz.de/familienfestwww.tlz.de/familienfest