London. Weitere Titel für Mitglieder der britischen Königsfamilie - sowie andere berühmte Briten. Prinzessin Kate etwa ist nun ein Royal Companion. Und auch Star-Komponist Andrew Lloyd-Webber gehört zu den Geehrten.

Der britische König Charles III. (75) hat seine Schwiegertochter Kate in den Orden der „Companions of Honour“ berufen. Mit der Auszeichnung werden tar-Komponist Menschen geehrt, die sich auf den Feldern Kunst, Wissenschaft, Medizin und im öffentlichen Dienst verdient gemacht haben. Die 42-jährige Princess of Wales, die wie Charles vor kurzem eine Krebserkrankung öffentlich machte, werde als Royal Companion in den Orden aufgenommen, teilte der Buckingham-Palast mit.

Thronfolger Prinz William (41) darf sich nun zusätzlich zu zahlreichen anderen Titeln mit der Bezeichnung „Great Master of the Most Honourable Order of the Bath“ schmücken. Charles verlieh seiner Frau, Königin Camilla (76), die Auszeichnung „Grand Master and First or Principal Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire“.

Gleich vier neue Mitglieder berief Charles in den wichtigsten Ritterorden Großbritanniens, den Hosenbandorden oder Order of the Garter. Ihm gehören nun unter anderem die Frau von Charles' jüngstem Bruder Prinz Edward (60), Herzogin Sophie (59), sowie Musical-Legende Andrew Lloyd-Webber an. Der 76-Jährige zeigte sich laut der britischen Nachrichtenagentur PA tief gerührt und sprach von „der größten Ehre meines Lebens“. Für die Krönung Charles' hatte er im vergangenen Jahr eigens ein Musikstück komponiert.

© dpa-infocom, dpa:240423-99-782234/2 (dpa)