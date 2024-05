Bad Frankenhausen/Erfurt. Eine gemeinsame Kampagne von Tourismus GmbH und Heilbäderverband stellt neue Angebote zur Entspannung in Thüringer Kurorten vor.

Klangschalen-Meditation im Bergwerk, Singen im Solenebel, Wein-Inhalation im Gradierwerk oder Yoga im Museum: In Thüringen wirken die natürlichen Heilmittel nicht nur bestens für Körper und Geist, sie sind vor Ort auch ein Erlebnis für alle Sinne. Entsprechend bewerben die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) und der Thüringer Heilbäderverband (THBV) erstmals gemeinsam eine neue Werbe-Kampagne mit dem Namen „Auffallend ausgeglichen – Entspannung an außergewöhnlichen Orten“.

40 Angebote in 17 Kurorten

Im Zentrum stehen mehr als 40 gesundheitsfördernde Angebote in den 17 Kurorten und Heilbädern des Freistaats, die entweder neu entwickelt oder modernisiert worden. Das Wiedererkennungsmerkmal der Kampagne ist eine Frau in der Yoga-Pose „Krieger“, die ihre Übungen zum Beispiel im Gradierwerk Bad Salzungen, im Panorama Museum Bad Frankenhausen, im Weinberg oder in den Saalfelder Feengrotten ausführt. Mit diesem Motiv wird in 25 Fitnessstudios deutschlandweit sowie online und in Magazinen geworben.

Ziel ist es, neue Reiseanlässe zu schaffen

„Die Branche entwickelt sich – die Gäste wollen nicht mehr nur gesund bleiben oder werden, sie möchten auch genießen. Das erhöht die Nachfrage an gesundheitsorientierten Dienstleistungen mit Wellness-Faktor“, so TTG-Geschäftsführer Christoph Gösel. Ziel ist es, die natürlichen Vorkommen von Sole, Heilwasser, Moor und heilender Luft mit den Wünschen der Gäste nach Entspannung zu kombinieren und dadurch neue Reiseanlässe zu schaffen. Das, so Matthias Strejc, Präsident des Heilbäderverbands und Bürgermeister von Bad Frankenhausen, sei bei der Produktentwicklung wichtig gewesen. „Angebote waren ja schon vorher da, aber nicht in dieser Breite und mit diesem Vermarktungspotential.“

Kurorte machen Großteil der Übernachtungen aus

Und natürlich wird gehofft, dass die Thüringer Kurorte bei den Gästezahlen weiter zulegen können. 2023 konnten sie diese gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent auf mehr als 2,5 Millionen Übernachtungen steigern. Damit wird bereits jede vierte Übernachtung im Freistaat in den Thüringer Kur- und Heilbädern generiert.