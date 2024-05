Blankenhain. Die DFB-Spieler kommen am 26. Mai individuell in ihrer Thüringer Unterkunft in Blankenhain an. Mehrere Millionen Euro wurden im Vorfeld investiert.

Das Trainingslager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft Ende Mai in Blankenhain wird zum Medienereignis. 248 Journalisten haben sich dafür akkreditiert. Die Spieler werden am Nachmittag des 26. Mai individuell anreisen und gemeinsam am 31. Mai Richtung Herzogenaurach abreisen. Das Spa & Golf-Resort Weimarer Land, das während der Fußball-EM (14. Juni bis 14. Juli) von der englischen Auswahl sogar als Basis-Quartier genutzt wird, ist ab 26. Mai, 15 Uhr, exklusiv vom DFB gemietet. Das bedeutet, dass das Anwesen dann sicherheitsmäßig streng überwacht wird und öffentlich nicht mehr zugänglich ist.

Rasen hat exakte Höhe von 25 Millimetern

Im Hotel laufen die letzten Vorbereitungen. Der vom Verband gewünschte Padel-Tennisplatz ist fertig, ein Fitness-Zelt mit Lounge und eine Tribüne werden gerade in Nähe des rund 900 Meter vom Hotel entfernten Rasenplatzes aufgebaut. Der unterliegt unablässiger Pflege, wird zweimal täglich gemäht bzw. gewalzt. Und diese Woche wurden im vor zwei Jahren angesäten Echtrasen, der eine exakte Höhe von 25 Millimetern hat, an einigen Stellen maschinell Kunstfasern für längere Haltbarkeit eingewebt. Das geschieht auch unter Beobachtung eines englischen Greenkeepers, der seit einigen Tagen aktiv vor Ort ist.

Anfragen von mehreren Mannschaften

Der Platz zählt zu den Voraussetzungen, die das Resort erfüllen musste. „Wir haben speziell für die EM 1,8 Millionen Euro investiert, seit 2009 sind es etwa 50 Millionen“, so Hotel-Besitzer Matthias Grafe. Direktor Daniel Stenzel ergänzt, dass dabei Nachhaltigkeit eine enorme Rolle spielt. Schon jetzt gebe es verschiedene Anfragen renommierter Fußball-Mannschaften für künftige Trainingslager im 450 Hektar großen Resort mit der 45-Loch-Golf-Anlage.

Medienzentrum im Schloss

Das Land Thüringen sieht die EM als Chance, sich als herzlicher und professioneller Gastgeber zu zeigen. Das Wirtschaftsministerium ist dabei im Zusammenwirken mit der LEG Thüringen und der Tourismus GmbH federführend. 1,5 Millionen Euro fließen für investive Maßnahmen. Dazu zählen die Sanierung des Sportplatzes von Blankenhain, der nun auch internationalen Kriterien entspricht, sowie die Gestaltung der Fläche vor dem Schloss, das vor und während des Turniers das Medienzentrum für die täglichen Pressekonferenzen sein wird.

Minister Wolfgang Tiefensee (SPD) kündigt an, „dass wir die enorme Reichweite und Aufmerksamkeit für die positive Imageentwicklung Thüringens nutzen wollen.“ So wurde neben einer einheitlichen Präsentation im Ort eine Kampagne unter dem Titel „Den Feinschliff holt sich das DFB-Team in Thüringen“ konzipiert, um den Freistaat als Lebens-, Urlaubs- und Sportregion zu platzieren. Das Landesmarketing übernimmt die Kosten von etwa 300.000 Euro. Und für Journalisten werden in den sechs Tagen unter anderem geführte Reisen nach Bad Sulza, Erfurt, Oberhof, Jena und Weimar angeboten.