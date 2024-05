Köln. Lenny Kravitz wohnt in Brasilien und auf den Bahamas - trotzdem kann er nicht surfen. Das will er ändern.

Lenny Kravitz kann singen, mehrere Instrumente spielen, fotografieren, designen und treibt täglich Sport - doch eine Fähigkeit möchte sich der US-Rockstar noch im gesetzten Alter aneignen. „Als Nächstes möchte ich gerne lernen, zu surfen. Das steht auf jeden Fall auf meiner Liste“, sagte Kravitz kurz vor seinem 60. Geburtstag am kommenden Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Dass das Multitalent nicht surfen kann, dürfte viele verwundern. „Es ist etwas, das ich schon immer bewundert habe. Es ist für mich eine wunderschöne Art der Kunst. Es hat etwas Melodisches“, sagte Kravitz, der unter anderem in Brasilien und auf den Bahamas wohnt.

Zwei Tage vor seinem runden Geburtstag erscheint am Freitag das zwölfte Studioalbum des Musikers, „Blue Electric Light“. Damit geht Kravitz in einem Monat auf Europatournee, die in Hamburg (23.6.) startet.

