Liverpool. Bekannt war George Harrison als der „ruhige Beatle“. Nun wird an seinem Geburtshaus in Liverpool an ihn erinnert. Seine Witwe erzählt, welche Erinnerungen er an das Leben dort hatte.

An den früheren Beatles-Musiker George Harrison (1943-2001) wird in seiner Heimatstadt Liverpool nun mit einer Plakette erinnert. Die blaue Gedenktafel wurde an seinem früheren Wohnhaus enthüllt. Seine Arbeit habe weltweit Millionen Menschen beeinflusst, teilte die Denkmalpflegeorganisation Historic England mit. Harrison war das jüngste Mitglied der britischen Band The Beatles.

Der Brite war am 25. Februar 1943 in Liverpool geboren worden. Sein Geburtshaus steht an der Adresse 12 Arnold Grove. Harrison verbrachte dort auch die ersten Jahre seiner Kindheit. Er war als der „ruhige Beatle“ bekannt. Nach der Trennung der Gruppe setzte er seine Musikkarriere fort. Er starb im Alter von 58 Jahren an einer Krebserkrankung.

„Er hinterließ seinen Fußabdruck auf dieser Welt, in diesem Land, in dieser Stadt und auf dieser Straße“, sagte seine Witwe Olivia Harrison der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Die Plakette sei für alle in der Familie ein Grund zum Stolz und etwas, was niemand von ihnen vorhergesehen habe, am wenigsten George.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Leben in Arnold Grove

An das Haus seiner Kindheit habe er schöne und intensive Erinnerungen gehabt, sagte sie der BBC. In einem seiner Bücher habe er viel über das Leben in Arnold Grove geschrieben. Angesichts des Kriegs sei es eine unsichere Zeit gewesen. Er habe aber auch Sicherheit erlebt - seine Oma habe ganz in der Nähe gewohnt, er habe loslaufen und sie besuchen können. Die Familie sei eng verbunden gewesen. „Ich denke, er wäre sehr gerührt.“

Die blaue Gedenktafel für Harrison ist eine der wenigen, die bisher außerhalb von London aufgehängt wurden. In der britischen Hauptstadt wird damit an vielen Orten an bekannte historische Persönlichkeiten erinnert. Historic England rief dazu auf, in den nächsten Wochen Vorschläge zu machen, an welche Personen im Land noch erinnert werden soll.

© dpa-infocom, dpa:240524-99-152560/6 (dpa)