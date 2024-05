Blankenhain. Die Mitarbeiter im Spa & Golfresort in Blankenhain sind voller Vorfreude auf das DFB-Team und wünschen sich ein Sommermärchen 2.0

450 Hektar groß, 94 Zimmer, 7 Restaurants, 2 Golfplätze. Das sind einige Zahlen zum Spa & Golfresort Weimarer Land, das 2013 eröffnet wurde und ab diesen Sonntag bis Freitag das Trainingsquartier für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und anschließend die Basis-Unterkunft für die englische Auswahl zur Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) ist. Doch wer sind die Menschen, die im Haus wirken, wer hat das Glück, den Stars nahe zu kommen, sie zu verwöhnen? Wir stellen einige der 162 Mitarbeiter vor, von denen zahlreiche große Fans des Fußballs sind, andere können mit dem Sport wenig anfangen. Wir haben sie über ihr Tun in Blankenhain gefragt, auf wen sie sich besonders freuen, welche Freizeittipps sie eventuell haben. Die Antworten sind unterschiedlich, aber alle eint irgendwie, dass sie sich ein Endspiel Deutschland gegen England wünschen und vor allem, dass sie in den kommenden Wochen für deren Wohlfühlen ihr Bestes geben wollen.

Inhaber Matthias Grafe

Inhaber Matthias Grafe © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

1990 ist er aus dem Sauerland mit seinen drei Brüdern in den Osten gekommen und hier seit langem einer der größten Arbeitgeber. Die Firma, die Farben für Kunststoffe in die weite Welt liefert, beschäftigt rund 550 Angestellte. Das Resort hat er als Ackerland gekauft, einen Gutshof behutsam und denkmalgerecht saniert. „Ich bin ein Macher“, sagt der 58-jährige dreifache Familienvater von sich selbst. Und ergänzt: „Ich möchte, dass diese EM ein riesiges Fest wird, vor allem für Thüringen.“ Matthias Grafe ist Schalke-Fan, geht im Stadion sogar in die Kurve, doch er hat kein Problem damit, bei bestimmten Spielen auch Erzrivale Dortmund den Sieg zu gönnen: „Denn Fußball ist klassenfrei, er kann verbindend wirken.“ Matthias Grafe hofft „auf ein Wir-Gefühl“, das in seinem Resort schon gilt. Er hat in den letzten Jahren etwa 50 Millionen Euro investiert und will die Anlage noch ausbauen – unter anderem mit einem dritten Golfplatz.

Marketing-Assistentin Britta Beske

Britta Beske, Marketing © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Sie ist seit Dezember 2023 im Hotel, stammt aus Weimar, hat Philosophie und Germanistik studiert. Die 34-Jährige ist ein leidenschaftlicher Fußball-Fan – „ich kann problemlos Abseits erklären.“ Ihr Herz schlägt besonders für Dortmund, sie hat auch schon viele Spiele der Borussia mit ihren Lieblingsspielern Marcel Sabitzer und Mats Hummels live gesehen. Da die BVB-Kicker wegen des Champions League-Finale nicht kommen, freut sie sich vor allem auf Thomas Müller. „Ich bin insgesamt gespannt, wie die Spieler sind, wie sie auftreten, sich geben.“ Ein „Sommermärchen 2.0“, also die noch verbesserte Variante von 2006, wünscht sie sich. Um das zu erreichen, empfiehlt Britta Beske zum Abschalten „die tolle Natur in Thüringen“ und natürlich ihre Heimatstadt, „die kulturell und kulinarisch viel zu bieten hat.“

Greenkeeper Andreas Bußmann

Greenkeeper Andreas Bußmann © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Der 47-jährige Ost-Westfale aus Herford ist Leiter der zwölfköpfigen Greenkeeper-Truppe. Er kümmert sich um die Golf-Plätze, die 154 Hektar einnehmen, seit ihrem Bestehen. Die Hege und Pflege eines Fußballplatzes kann ihn deshalb nicht erschrecken, selbst wenn Kollegen vom DFB-Team oder englischen Verband in den letzten Wochen regelmäßig zur Begutachtung und zum Austausch kommen. „Doch letztlich machen wir den Hauptteil der Arbeit.“ Der Blankenhainer weiß, der 25 Millimeter hohe Rasen soll möglichst eine Qualität wie im Wembley haben. Die ist unter anderem abhängig vom Wetter, vom Dünger, von der Wässerung. Zweimal täglich wird der vor zwei Jahren angesetzte Rasen gemäht bzw. gewalzt, 80, 90 Meter lange Bahnen werden gezogen. Das maschinelle Mähen passiert mit einem kreisenden Spindel-Messer, das zugleich für die Muster sorgt. Mittlerweile sind an besonderen Stellen wie dem Elfmeterpunkt oder an der Eckfahne Kunstfasern im Echtrasen eingewebt, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Und obwohl Andreas Bußmann zugibt, wenig Ahnung von Fußball zu haben, ist der passionierte Jäger sicher: Die EM wird ein Volltreffer und der Platz in Blankenhain „ist ein Gewinner-Rasen“. Deshalb würden England und Deutschland sehr weit kommen. Sein englischer Greenkeeper-Kollege Robson Holland ist da skeptischer. Zumindest, was sein Heimatland betrifft. „No Final“, sagt er.

Bankett-Koordinator Moritz Günther

Moritz Günther, Bankett-Koordinator © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Der 26-Jährige ist gebürtig aus Ludwigshafen, wohnt nahe Rudolstadt in Uhlstädt-Kirchhasel und arbeitet seit 2022 im Resort. Er ist vornehmlich für Tagungen verantwortlich, unter anderem für die Versorgung in den Kaffeepausen. Moritz Günther sympathisiert nicht nur mit Borussia Dortmund, er fiebert mit dem Verein, hofft noch immer, irgendwie ein Ticket für das Champions League-Finale gegen Real Madrid in London zu bekommen. Mit Blick auf die EM ist er überzeugt: „Deutschland macht’s“. Und glücklich, einige seiner Favoriten live zu erleben. „Ich bin voller Vorfreude und auch aufgeregt, was da auf mich zukommt.“

Hausdame Ines Schellhardt

Ines Schellhardt, Hausdame © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Die 62-Jährige wurde in Erfurt geboren, lebt in Gräfenhain bei Ohrdruf. Sie ist seit 2019 im Resort, kümmert sich um alles, was Sauberkeit und Reinigung betrifft, managt und kontrolliert somit auch alle Zimmer. Ines Schellhardt gesteht, auf ihren zahlreichen Hotel-Stationen schon viel gesehen zu haben, auch Wunderliches, was Kopfschütteln ausgelöst hat. „Aber ich nenne keine Einzelheiten.“ Schweigen gehört zum Job. Zumindest hätten sich aber Politiker meist deutlich anständiger verhalten als einige bekannte Unterhaltungskünstler. Wer denn? Ines Schellhardt lacht. „Keine Namen.“ Dafür schwärmt die gelernte Hotelfachfrau von den Dortmunder Akteuren. Sie ist Anhänger des BVB, das Schild auf der Rückseite des Handys beweist das. Nicht einfach diese Liebe - die Familienmitglieder sind eindeutig dem FC Bayern zugewandt. „Doch wir kriegen das hin - und in der Nationalmannschaft spielen ja Akteure beider Mannschaften.“

Direktor Daniel Stenzel

Daniel Stenzel, Hotel-Direktor © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Sein Telefon klingelt permanent. Alle wollen was von ihm. Denn viele spielen beim Aufenthalt der Nationalteams mit - Verbände, Ministerien, Behörden, unterschiedlichste Gewerke, vor allem die Sicherheit liegt in mehreren Händen. Daniel Stenzel hat Koch gelernt, war dann Restaurantfachmann und Barkeeper, bevor er Betriebswirtschaft studierte. Seit 2015 wirkt er im Resort, das mit Ausnahme der EM für alle Menschen offen und zugänglich ist. Erst war er Wirtschaftsdirektor, dann Generalmanager und seit 2022 ist er als Direktor tätig. Der Köln-Sympathisant lebt in Blankenhain, hatte dort in der Vorbereitung „wunderbare Begegnungen“ mit Philipp Lahm und „Super-Typ“ Rudi Völler. Daniel Stenzel stammt aus Rheinland-Pfalz, seine großen Sympathien gelten dem Osten, der für ihn eine hohe Lebensqualität aufweist. Im Resort, wo speziell für die EM rund 1, 8 Millionen Euro investiert wurden, ist diese zu spüren. Die Anlage strahlt Klasse aus, die Atmosphäre wirkt herzlich. Und Daniel Stenzel sagt, dass man trotz des jetzigen „immensen Druckes“ bereit sei für weitere fußballerische Großereignisse. „Ein, zwei Trainingslager werden es wohl künftig jährlich sein.“ Real Madrid, Olympique Marseille und SSC Neapel wollten schon buchen, „doch wir konzentrieren uns erst mal auf die EM.“ Es bleibt gar keine andere Wahl, das Telefon brummt ständig…Am Sonntag, zwischen 15 und 19 Uhr kommen die DFB-Spieler, am 10. Juni dann bereits die Engländer.

Rezeptionistin Linda Hoffmann

Linda Hoffmann, Rezeptionistin © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Die 31-Jährige ist in Franken geboren, in Schönstedt bei Bad Langensalza aufgewachsen und lebt mittlerweile im Rundlingsdorf Tiefengruben. Zur Familie gehört auch ein Pferd, die schwarze Araber-Stute Ava, die sie regelmäßig reitet. Linda Hoffmann ist bekennender Nicht-Fußball-Fan, aber überzeugt, dass England den Titel gewinnt: „Denn die Mannschaft wird lange gut umsorgt werden.“ Linda Hoffmann mag es, an der Rezeption Ansprechpartner zu sein, Fragen zu beantworten, Tipps wie den Ausflug zum Baumkronenpfad oder zu den Feengrotten zu geben, die erste Begegnung mit dem Gast zu haben. Und die nun bald mit einem bekannten Fußballer. Auch wenn sie ihn wohl gar nicht erkennt...

Koch Danny Schwabe

Danny Schwabe, Koch © Gerald Müller | Gerald Müller

Wie Kollege Marcello Fabbri ist er vom Restaurantführer Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Dass der DFB trotz der zweifachen Sterne-Küche in Blankenhain und den rund 25 angestellten Köchen die eigenen Herd-Künstler mitbringt, ist für Danny Schwabe kein Problem. „Wir kochen ja trotzdem, sind gespannt auf die Speisepläne, darauf, was von uns genau gewünscht wird.“ Der 41-Jährige ist in Neuhaus am Rennweg geboren, lebt mit seiner Familie in Lichte. Er fährt täglich die 114 Kilometer Gesamtstrecke, „da kommen mir die besten Koch-Ideen.“ Schwabe ist ein glühender Anhänger vom FC Bayern, der sich vor allem auf Thomas Müller freut. Doch ein Autogramm wird er sich wohl nicht holen. „Das passt eigentlich nicht zum Stil des Hauses“, in dem auch prominente Gäste eine gewisse Anonymität genießen sollen. Andererseits ist es eine einmalige Chance. Mal sehen, was eventuell der Chef sagt...

