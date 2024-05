Erfurt. Märchenhafte Routen durch eine sagenhafte Region – auf und abseits der vorgestellten Strecken gibt es viel zu entdecken. Am Montag erscheint der neue Wanderführer.

Heinzelmännchen, Ritter und Pilger, Kirchen, Klöster und Quellen, sagenhafte Fernblicke und versteckte Gruften, Dichter, Denker und Möhrenkönige – das Eichsfeld im Nordwesten Thüringens ist voller Geheimnisse, Überraschungen, Geschichten und Sagen, mehrere hundert soll es davon geben. All diese Sehens- und Hörenswürdigkeiten können bequem per pedes entdeckt werden, Silvana Tismer, die Leiterin unserer Lokalredaktion in Heilbad Heiligenstadt, hat dafür unter dem Titel „Märchenhaft wandern – Unterwegs zu sagenhaften Orten im Eichsfeld“ die schönsten Wanderungen zusammengestellt. „Das Eichsfeld ist eine durch Landesgrenzen geteilte Region, versteht sich aber als gemeinsame, grenzenlose Region. Hier gibt es unglaublich viele Sagen, deshalb steht der Deutsche Wandertag, der im September im Eichsfeld stattfindet, unter dem Thema „Sagenhaft grenzenlos“, so die Autorin. „Ich habe deshalb großen Wert daraufgelegt, sehr schöne Wanderungen vorzustellen, die all diese Themen berühren. So gibt es zu jeder Wanderung mindestens eine Sage, die in diesem Gebiet spielt – und natürlich im jeweiligen Kapitel auch erzählt wird.“

Der Blick auf das Werrahufeisen von der Teufelskanzel aus. © Funke Medien Thüringen | Silvana Tismer

Eine Wanderung im niedersächsischen Eichsfeld – eine bequeme, aber unglaubliche schöne Runde um den Seeburger See, das „Auge des Eichsfelds“ – gehört ebenso zu den Routenvorschlägen wie eine Grenzwanderung entlang des ehemaligen Todesstreifens, „passend zum 35. Jahr des Mauerfalls“, sagt Silvana Tismer.

Ein Dutzend Touren durch das Eichsfeld

Die zwölf Touren führen durch alle Regionen des Eichsfelds und decken zugleich alle Schwierigkeitsgrade ab – für die kürzeste Strecke braucht man im normalen Wanderschritt keine zwei, für die längste nicht mehr als fünf Stunden. Doch aufgepasst: Mal liegt der Höhenunterschied der Route bei zehn, mal bei 500 Metern. Doch keine Sorge, gleich zu Beginn jedes Kapitels werden Länge, Dauer und Höhenunterschied genannt, ebenso Start und Ziel, Wegbeschaffenheit, Anreise und Parkmöglichkeiten, am Ende der Texte warten Möglichkeiten der Einkehr für eine stärkende Pause.

Silvana Tismer, Redaktionsleiterin Lokalredaktion Eichsfeld. © TA | Thomas Müller

Zudem verrät die Autorin nicht nur in den ausführlichen Wegbeschreibungen viele interessante Details, zusätzliche Info-Texte weisen auf sehenswerte Entdeckungen abseits der eigentlichen Route hin. So können sich Wanderer optimal auf die ausgewählte Route vorbereiten.

Storm, Heine, Riemenschneider, Grimm

Die Regentrude im Heiligenstädter Kurpark am Wasserfall verkörpert die gleichnamige Märchengestalt von Theodor Storm. © Funke Medien Thüringen | Silvana Tismer

Auf den ersten beiden Routen ist man auf dem Jakobsweg unterwegs, dabei lassen sich viele spirituelle Eindrücke sammeln. Tour 3 begeistert mit sagenhaften Panorama-Blicken über das Eichsfeld, auf der vierten Runde lassen sich mitten in der Natur „versteckte Juwelen im Eichsfelder Westerwald“ entdecken, kündigt Silvana Tismer an. Zum Mittelpunkt Deutschlands führt die Route Nummer fünf, danach lädt sie die Wanderer ein, im Heiligenstädter Stadtwald überraschende Entdeckungen zu machen. Auf den Spuren von Dichtern, Denkern und Möhrenkönigen ist man bei einer Wanderung durch die Hauptstadt des Eichsfelds unterwegs, diese Route hat die Autorin selbst zusammengestellt. „Theodor Storm hat in Heiligenstadt das berühmte Märchen von der Regentrude geschrieben, Heinrich Heine wurde hier getauft, Tilman Riemenschneider hier geboren. Die Brüder Grimm haben in Heiligenstadt den Grundstock für das deutsche Wörterbuch gelegt“, zählt Silvana Tismar viele große Namen auf, denen man bei der Runde folgt.

Geschichtliche wie körperliche Grenzerfahrungen sammelt man bei der Wanderung am ehemaligen Todesstreifen, dem heutigen „grünen Band“, denn der meist naturbelassene Kurs ist sehr anspruchsvoll. Danach geht es auf einer wunderschönen Route von der Burgruine Hanstein zur Teufelskanzel, später ganz gemütlich um den Seeburger See im niedersächsischen Eichsfeld. „Der Höhenunterschied auf der fünf Kilometer langen Strecke beträgt nur 10 Meter“, verspricht Silvana Tismer, „zudem warten viele Gasthäuser auf die Wanderer“. Tour 11 führt mit vielen Fernblicken zum Kloster Gerode, Tour 12 rund um die Burg Bodenstein.

30.000 Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik werden im September zum Deutschen Wandertag erwartet. Wer die vorgestellten Routen für sich entdecken möchte, sollte sich also beeilen. Das Buch ist ab Montag, dem 27. Mai 2024, erhältlich.

„Märchenhaft wandern -- Unterwegs zu sagenhaften Orten im Eichsfeld“. Silvana Tismer, 160 Seiten aus dem Klartext-Verlag für 18,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel und im Lesershop: www.lesershop-thueringen.de